Erste Schätzungen: Mitsubishi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi wird sich voraussichtlich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 78,56 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 52,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mitsubishi 51,59 JPY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mitsubishi in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4.303,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.218,71 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 314,09 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 210,92 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 20.652,02 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 18.916,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at