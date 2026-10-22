Mitsubishi Motors Aktie
WKN: 876551 / ISIN: JP3899800001
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsubishi Motors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mitsubishi Motors veröffentlicht voraussichtlich am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,61 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -7,450 JPY erwirtschaftet worden.
Mitsubishi Motors soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 722,23 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 652,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,32 JPY, während im vorherigen Jahr noch 7,48 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.087,14 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.896,54 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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