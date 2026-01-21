Erste Schätzungen: Mitsubishi Motors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsubishi Motors lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 7,78 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi Motors -2,720 JPY je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 681,91 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 697,86 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 22,07 JPY im Vergleich zu 28,70 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2.761,15 Milliarden JPY, gegenüber 2.788,23 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at