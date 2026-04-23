Mitsubishi Motors Aktie

Mitsubishi Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876551 / ISIN: JP3899800001

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23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mitsubishi Motors präsentiert Quartalsergebnisse

Mitsubishi Motors wird voraussichtlich am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 14,73 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 149,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,90 JPY erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mitsubishi Motors in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 847,13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 798,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,36 JPY, gegenüber 28,70 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 2.845,65 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.788,23 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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