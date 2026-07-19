Erste Schätzungen: Mitsubishi Motors vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsubishi Motors öffnet voraussichtlich am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,60 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,550 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,04 Prozent auf 676,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsubishi Motors noch 609,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 28,32 JPY, gegenüber 7,48 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 3.052,35 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.896,54 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at