Erste Schätzungen: Mitsubishi Paper Mills legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsubishi Paper Mills lässt sich voraussichtlich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mitsubishi Paper Mills die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -11,200 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -26,010 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Mitsubishi Paper Mills 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 45,00 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mitsubishi Paper Mills 41,75 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 20,30 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 24,62 JPY einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 194,10 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 181,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at