Erste Schätzungen: Mitsubishi Paper Mills legt Quartalsergebnis vor

Mitsubishi Paper Mills wird voraussichtlich am 14.11.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 11,20 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 31,75 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 48,00 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,13 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 20,20 JPY je Aktie, gegenüber 24,62 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 195,60 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 181,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at