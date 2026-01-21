Erste Schätzungen: Mitsubishi stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsubishi lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Mitsubishi im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,26 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 52,93 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Mitsubishi 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 4.355,70 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mitsubishi 4.588,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 189,51 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 236,97 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17.842,07 Milliarden JPY, gegenüber 18.617,60 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at