Erste Schätzungen: Mitsubishi vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsubishi wird voraussichtlich am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 46,95 JPY. Im Vorjahresquartal waren 31,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4.674,33 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4.418,80 Milliarden JPY aus.

Die Prognosen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 196,13 JPY, gegenüber 236,97 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 18.162,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 18.617,60 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at