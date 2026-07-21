Mitsui Chemicals Aktie

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WKN: 858586 / ISIN: JP3888300005

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Mitsui Chemicals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mitsui Chemicals gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 56,04 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Chemicals 1,95 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 7,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 444,53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,35 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 131,93 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 91,62 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.883,93 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 1.668,75 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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