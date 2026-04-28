Erste Schätzungen: Mitsui Chemicals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsui Chemicals wird voraussichtlich am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mitsui Chemicals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 51,86 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -14,160 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Mitsui Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 447,62 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,83 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 114,40 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 85,28 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 1.669,19 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1.809,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at