Erste Schätzungen: Mitsui Engineering Shipbuilding mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Engineering Shipbuilding wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 64,50 JPY je Aktie gegenüber 38,46 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Mitsui Engineering Shipbuilding soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,46 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 331,62 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 385,39 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 354,84 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 315,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at