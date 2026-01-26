Erste Schätzungen: Mitsui Engineering Shipbuilding stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsui Engineering Shipbuilding wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Mitsui Engineering Shipbuilding im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 71,45 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 28,83 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mitsui Engineering Shipbuilding in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 85,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 73,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 303,43 JPY, gegenüber 385,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 353,02 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 315,11 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

