Mitsui Engineering & Shipbuilding Aktie

Mitsui Engineering & Shipbuilding für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858575 / ISIN: JP3891600003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mitsui Engineering Shipbuilding stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsui Engineering Shipbuilding wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Mitsui Engineering Shipbuilding im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 71,45 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 28,83 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mitsui Engineering Shipbuilding in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 85,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 73,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 303,43 JPY, gegenüber 385,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 353,02 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 315,11 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. 34,80 3,57% Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen