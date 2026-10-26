Mitsui Engineering & Shipbuilding Aktie
WKN: 858575 / ISIN: JP3891600003
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsui Engineering Shipbuilding stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mitsui Engineering Shipbuilding wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 95,44 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Mitsui Engineering Shipbuilding einen Gewinn von 102,26 JPY je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 93,65 Milliarden JPY – ein Plus von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsui Engineering Shipbuilding 84,40 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 357,21 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 381,15 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 379,44 Milliarden JPY, gegenüber 353,20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Mitsui Engineering Shipbuilding stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.08.26
|Ausblick: Mitsui Engineering Shipbuilding präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.07.26
|Erste Schätzungen: Mitsui Engineering Shipbuilding verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Mitsui Engineering Shipbuilding stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Mitsui Engineering Shipbuilding mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.
|19,62
|0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.