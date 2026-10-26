Mitsui Engineering & Shipbuilding Aktie

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WKN: 858575 / ISIN: JP3891600003

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mitsui Engineering Shipbuilding stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsui Engineering Shipbuilding wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 95,44 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Mitsui Engineering Shipbuilding einen Gewinn von 102,26 JPY je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 93,65 Milliarden JPY – ein Plus von 10,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsui Engineering Shipbuilding 84,40 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 357,21 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 381,15 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 379,44 Milliarden JPY, gegenüber 353,20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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