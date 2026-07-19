Erste Schätzungen: Mitsui Engineering Shipbuilding verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui Engineering Shipbuilding wird voraussichtlich am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 75,05 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Engineering Shipbuilding 71,50 JPY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 81,15 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 88,26 Milliarden JPY aus.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 357,30 JPY, gegenüber 381,15 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 376,68 Milliarden JPY im Vergleich zu 353,20 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at