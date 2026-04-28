Mitsui Fudosan Aktie

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WKN: 858019 / ISIN: JP3893200000

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mitsui Fudosan legt Quartalsergebnis vor

Mitsui Fudosan wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 22,80 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 39,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 37,67 JPY je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 709,21 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 25,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 948,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 99,81 JPY im Vergleich zu 89,26 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2.676,98 Milliarden JPY, gegenüber 2.625,36 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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