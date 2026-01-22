Mitsui Fudosan Aktie

Mitsui Fudosan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858019 / ISIN: JP3893200000

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Mitsui Fudosan präsentiert Quartalsergebnisse

Mitsui Fudosan wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 17,19 JPY. Dies würde einer Verringerung von 14,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mitsui Fudosan 20,04 JPY je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 588,34 Milliarden JPY gegenüber 514,36 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 98,82 JPY, gegenüber 89,26 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2.690,58 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.625,36 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Mitsui Fudosan Co. Ltd.

Analysen zu Mitsui Fudosan Co. Ltd.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Mitsui Fudosan Co. Ltd. 9,60 -2,04% Mitsui Fudosan Co. Ltd.

