Erste Schätzungen: Mitsui Fudosan präsentiert Quartalsergebnisse
Mitsui Fudosan wird voraussichtlich am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 17,19 JPY. Dies würde einer Verringerung von 14,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mitsui Fudosan 20,04 JPY je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 588,34 Milliarden JPY gegenüber 514,36 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 98,82 JPY, gegenüber 89,26 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 2.690,58 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.625,36 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
