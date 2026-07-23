Mitsui Fudosan Aktie
WKN: 858019 / ISIN: JP3893200000
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsui Fudosan stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Mitsui Fudosan wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 27,60 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mitsui Fudosan noch 44,81 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 654,39 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 18,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mitsui Fudosan einen Umsatz von 802,32 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 107,93 JPY, während im vorherigen Jahr noch 101,04 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.791,94 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.709,75 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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