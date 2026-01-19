MITSUI Aktie

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MITSUI gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MITSUI wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 9,48 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 10,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MITSUI in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 22,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 23,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 37,84 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 40,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 92,14 Milliarden USD, gegenüber 96,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

