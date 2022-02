Erste Schätzungen: Mitsui High-tec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mitsui High-tec lässt sich voraussichtlich am 14.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mitsui High-tec die Bilanz zum am 31.01.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 58,21 JPY. Im Vorjahresquartal waren 30,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mitsui High-tec in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 39,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,85 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 263,09 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 70,92 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 138,23 Milliarden JPY, gegenüber 97,35 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at