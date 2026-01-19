Mitsui Aktie
WKN: 853656 / ISIN: JP3893600001
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsui informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Mitsui wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Mitsui im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 74,24 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 82,27 JPY je Aktie gewesen.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3.584,76 Milliarden JPY gegenüber 3.651,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,83 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 294,97 JPY, gegenüber 306,73 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 14.349,52 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 14.662,62 Milliarden JPY generiert worden waren.
