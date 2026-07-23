Erste Schätzungen: Mitsui Mining and Smelting informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mitsui Mining and Smelting wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 448,64 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui Mining and Smelting -104,410 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 201,79 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 19,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mitsui Mining and Smelting einen Umsatz von 169,04 Milliarden JPY eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1584,87 JPY aus. Im Vorjahr waren 1595,45 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 847,09 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 758,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at