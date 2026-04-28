Mitsui Mining and Smelting Aktie

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WKN: 860971 / ISIN: JP3888400003

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mitsui Mining and Smelting legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mitsui Mining and Smelting wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 497,51 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 219,03 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Mitsui Mining and Smelting nach den Prognosen von 5 Analysten 206,85 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 186,45 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1379,12 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1130,95 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 747,52 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 712,34 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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