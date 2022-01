Erste Schätzungen: Mitsui Mining and Smelting legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mitsui Mining and Smelting lädt voraussichtlich am 09.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 115,54 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -171,920 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Mitsui Mining and Smelting im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 153,47 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,84 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 642,59 JPY aus. Im Vorjahr waren 784,01 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 622,30 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 522,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at