Erste Schätzungen: Mitsui Mining and Smelting mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Mining and Smelting wird voraussichtlich am 11.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -4,739 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 537,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 168,38 Milliarden JPY gegenüber 161,10 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 730,51 JPY, gegenüber 784,01 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 627,89 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 522,94 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at