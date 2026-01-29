Erste Schätzungen: Mitsui Mining and Smelting zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mitsui Mining and Smelting präsentiert in der voraussichtlich am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mitsui Mining and Smelting im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 294,54 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 264,09 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 175,74 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 177,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 787,89 JPY, während im vorherigen Jahr noch 1130,95 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 721,43 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 712,34 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at