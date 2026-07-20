Erste Schätzungen: MITSUI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MITSUI wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,36 USD gegenüber 9,22 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 22,29 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 44,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 38,64 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 94,97 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 92,87 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at