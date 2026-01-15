Erste Schätzungen: Mitsui OSKLines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mitsui OSKLines lässt sich voraussichtlich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mitsui OSKLines die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Mitsui OSKLines im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 143,10 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 338,62 JPY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 436,98 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 418,05 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 545,02 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1186,60 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 1.735,98 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.775,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at