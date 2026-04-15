Erste Schätzungen: Mitsui OSKLines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui OSKLines stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 115,99 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 30,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 167,25 JPY erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 479,60 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 4,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mitsui OSKLines einen Umsatz von 456,79 Milliarden JPY eingefahren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 593,79 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1186,60 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1.810,37 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1.775,47 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at