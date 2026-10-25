Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie

Mitsui O.S.K.Lines LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862503 / ISIN: JP3362700001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mitsui OSKLines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mitsui OSKLines lädt voraussichtlich am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 350,72 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 184,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,85 Prozent auf 545,67 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 437,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 898,11 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 619,78 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 2.321,89 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.825,10 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mitsui O.S.K.Lines LtdShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Mitsui O.S.K.Lines LtdShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mitsui O.S.K.Lines LtdShs 40,47 -2,06% Mitsui O.S.K.Lines LtdShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
04:46 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen