Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie
WKN: 862503 / ISIN: JP3362700001
|
23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsui OSKLines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Mitsui OSKLines wird voraussichtlich am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 154,24 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 152,89 JPY erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 27,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 550,07 Milliarden JPY gegenüber 432,70 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 564,93 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 619,78 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 2.058,31 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.825,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsui O.S.K.Lines LtdShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Mitsui OSKLines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Mitsui OSKLines verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Mitsui OSKLines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.01.26
|Ausblick: Mitsui OSKLines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mitsui O.S.K.Lines LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Mitsui O.S.K.Lines LtdShs
|30,26
|-2,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.