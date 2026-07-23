Erste Schätzungen: Mitsui OSKLines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsui OSKLines wird voraussichtlich am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 154,24 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 152,89 JPY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 27,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 550,07 Milliarden JPY gegenüber 432,70 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 564,93 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 619,78 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 2.058,31 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.825,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at