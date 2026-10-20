Erste Schätzungen: MITSUI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MITSUI lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 15,21 USD aus. Im letzten Jahr hatte MITSUI einen Gewinn von 10,95 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MITSUI in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 25,37 Milliarden USD im Vergleich zu 23,46 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 45,52 USD, gegenüber 38,64 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 97,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 92,87 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at