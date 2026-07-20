Erste Schätzungen: Mitsui präsentiert Quartalsergebnisse

Mitsui wird sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 75,65 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 13,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 66,68 JPY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 3.605,74 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.299,94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 354,34 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 291,12 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15.147,58 Milliarden JPY, gegenüber 13.995,22 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at