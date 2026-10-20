Mitsui Aktie

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WKN: 853656 / ISIN: JP3893600001

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mitsui stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mitsui wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 120,44 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 49,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mitsui 80,73 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4.017,69 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 16,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mitsui einen Umsatz von 3.459,17 Milliarden JPY eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 359,04 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 291,12 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 15.423,34 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 13.995,22 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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