Mitsui Aktie
WKN: 853656 / ISIN: JP3893600001
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsui stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mitsui wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 120,44 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 49,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mitsui 80,73 JPY je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4.017,69 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 16,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mitsui einen Umsatz von 3.459,17 Milliarden JPY eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 359,04 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 291,12 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 15.423,34 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 13.995,22 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsui & Co. Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Mitsui stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Mitsui stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Mitsui präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: Mitsui vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mitsui & Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Mitsui & Co. Ltd.
|27,99
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.