Mitsui Aktie
WKN: 853656 / ISIN: JP3893600001
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mitsui stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mitsui stellt voraussichtlich am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten schätzen, dass Mitsui für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 70,84 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 86,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4.430,31 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 20,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.679,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 294,37 JPY, gegenüber 306,73 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 14.455,40 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 14.662,62 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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