Erste Schätzungen: MITSUI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MITSUI wird voraussichtlich am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,01 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MITSUI noch 11,30 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 28,15 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 16,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 37,37 USD, gegenüber 40,24 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 91,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 96,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at