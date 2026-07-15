Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mizuho Financial Group veröffentlicht voraussichtlich am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 117,81 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,65 Prozent erhöht. Damals waren 115,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 55,33 Prozent auf 887,36 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.986,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 571,08 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 502,92 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.087,14 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 8.899,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at