Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group legt Quartalsergebnis vor

Mizuho Financial Group wird voraussichtlich am 29.07.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 40,04 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mizuho Financial Group noch 98,81 JPY je Aktie eingenommen.

Mizuho Financial Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 542,42 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 26,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 737,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 217,54 JPY je Aktie, gegenüber 209,27 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2.245,90 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2.252,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

