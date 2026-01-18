Mizuho Financial Group Aktie

WKN: 200455 / ISIN: JP3885780001

18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mizuho Financial Group wird voraussichtlich am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 108,65 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 114,29 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mizuho Financial Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 862,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.346,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 471,82 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 350,20 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3.107,27 Milliarden JPY, gegenüber 8.781,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

