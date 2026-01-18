Mizuho Financial Group Aktie
WKN: 200455 / ISIN: JP3885780001
|
18.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mizuho Financial Group wird voraussichtlich am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 108,65 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 114,29 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mizuho Financial Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 862,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.346,45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 471,82 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 350,20 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3.107,27 Milliarden JPY, gegenüber 8.781,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mizuho Financial Group Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Mizuho Financial Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Mizuho Financial Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Mizuho Financial Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mizuho Financial Group Inc.
|37,11
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.