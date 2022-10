Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mizuho Financial Group wird voraussichtlich am 14.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 58,25 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,27 Prozent erhöht. Damals waren 53,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 569,13 Milliarden JPY gegenüber 842,24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 32,43 Prozent.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 219,74 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 209,27 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2.224,47 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.252,47 Milliarden JPY in den Büchern standen.

