Mizuho Financial Group Aktie
WKN: 200455 / ISIN: JP3885780001
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29.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mizuho Financial Group wird sich voraussichtlich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 155,72 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mizuho Financial Group 160,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1.056,39 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 49,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.101,28 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 611,67 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 502,92 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.243,49 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 8.899,76 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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