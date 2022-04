Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mizuho Financial Group wird voraussichtlich am 13.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 38,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 46,00 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 539,18 Milliarden JPY – ein Minus von 6,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mizuho Financial Group 579,20 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 219,96 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 185,75 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 2.244,09 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2.198,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at