Mizuho Financial Group Aktie

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WKN DE: A0LEKK / ISIN: US60687Y1091

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group präsentiert Quartalsergebnisse

Mizuho Financial Group wird voraussichtlich am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,092 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mizuho Financial Group in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 56,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,43 Milliarden USD im Vergleich zu 12,45 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,621 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 20,52 Milliarden USD, gegenüber 57,60 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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