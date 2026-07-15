Mizuho Financial Group Aktie
WKN DE: A0LEKK / ISIN: US60687Y1091
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mizuho Financial Group wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,146 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mizuho Financial Group 0,160 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Mizuho Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 5,52 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 59,84 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,711 USD, gegenüber 0,670 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 25,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 59,06 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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