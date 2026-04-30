Mizuho Financial Group Aktie
WKN: 200455 / ISIN: JP3885780001
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30.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mizuho Financial Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mizuho Financial Group stellt voraussichtlich am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mizuho Financial Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 72,26 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 12,56 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 55,19 Prozent auf 850,15 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.897,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
12 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 487,25 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 350,20 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3.214,55 Milliarden JPY, gegenüber 8.781,25 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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