Erste Schätzungen: MKS Instruments stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MKS Instruments stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,96 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 221,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,920 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll MKS Instruments 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,21 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 23,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MKS Instruments 973,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,74 USD im Vergleich zu 4,37 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 4,81 Milliarden USD, gegenüber 3,93 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at