Erste Schätzungen: MKS Instruments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MKS Instruments stellt voraussichtlich am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,44 USD. Dies würde einem Zuwachs von 83,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MKS Instruments 1,33 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 9,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 935,0 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,85 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,81 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,92 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 3,59 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at