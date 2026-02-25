Erste Schätzungen: MLP SE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MLP SE wird voraussichtlich am 12.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,276 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 318,7 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 9,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 291,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,553 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,630 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,07 Milliarden EUR, gegenüber 1,04 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at