Erste Schätzungen: MNTN A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MNTN A veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,187 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,650 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 82,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 20,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 68,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,929 USD je Aktie, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 352,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 290,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at