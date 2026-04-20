Erste Schätzungen: MNTN A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MNTN A wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,111 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 12,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 72,6 Millionen USD gegenüber 64,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,926 USD je Aktie, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 350,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 290,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at